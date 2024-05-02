خيول الإمارات تتألق في المضامير الأوروبية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألقت خيول الإمارات في المضامير الأوروبية يوم أمس، إذ احتفظ «ترايبالست» لجودلفين بلقب سباق «بري دو موغيه» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

والذي أقيم في مضمار «سان كلو» في فرنسا، وبقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب اندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 1.39.10 دقيقة وبفارق رقبة عن «مرحبا يا سنافي» لجابر عبدالله، وبقيادة الفارس كريستيان ديمورو وإشراف المدرب أندرياس شوتز.

وفي إنجلترا، خطف «قدوة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد الأضواء في مضمار «آسكوت» العريق، إذ توج بلقب «بارادايس ستيكس» لمسافة 1600 متر «قوائم»، وهو سباق تحضيري لـ«كوين آن ستيكس» الذي سيقام في مهرجان «رويال آسكوت» الشهر المقبل، مسجلاً زمناً قدره 1.42.30 دقيقة وبفارق رقبة عن «دوكلاندز» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هاري يوستاس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز