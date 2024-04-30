«الإمارات للخيول» تشارك في «عمومية ايكاهو»

المصدر: الدوحة - وام

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شاركت جمعية الإمارات للخيول العربية، في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو»، في نسختها الـ 41 التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 28 دولة من أعضاء منظمة «الإيكاهو» من أوروبا والشرق الأوسط.

وعقد الاجتماع برئاسة جاروسلاف لاسينا رئيس إيكاهو، وبحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس «الإيكاهو»، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتناول عدداً من الموضوعات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور عمر رازا جل عضواً دولياً بلجنة الانضباط الفئة «B»، وكذلك اعتماد الإماراتي أحمد البادي حكم ساحة دولياً في الإيكاهو، كما تم انتخاب البولندية أنا ستوجانوسكي لمنصب أمين المال بالمنظمة. يشار إلى أن منظمة «الإيكاهو» تعد هي الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وتعنى بوضع القوانين والشروط لعروض جمال الخيل العربية، وتحديد منظمي العرض وفئات الخيل المشاركة.

وأوضح محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول «الإيكاهو»، أن اجتماع الجمعية العمومية للإيكاهو شهد طرح العديد من الملفات والموضوعات المهمة التي تساهم في تطوير عروض الخيل العربية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاجتماع شهد اعتماد أحمد البادي كحكم ساحة دولي، وهو ما يدعم توجهات جمعية الإمارات لجمال الخيل العربية بتأهيل الكوادر الفنية المدربة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الكفاءات المواطنة في مجال عروض الخيول العربية، وذلك بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

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