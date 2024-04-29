جمعية الإمارات للخيول العربية تشارك في عمومية " ايكاهو" بالدوحة

المصدر: وام

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شاركت جمعية الإمارات للخيول العربية، في أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "ايكاهو"، في نسختها الـ 41 التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 28 دولة من أعضاء منظمة "الإيكاهو" من أوروبا والشرق الأوسط.

وعقد الاجتماع برئاسة جاروسلاف لاسينا رئيس إيكاهو، وبحضور سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس "الايكاهو"، وأعضاء المكتب التنفيذي، وتناول عددا من الموضوعات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور عمر رازا جل عضوا دوليا بلجنة الانضباط الفئة "B"، وكذلك اعتماد الإماراتي أحمد البادي حكم ساحة دولي في الايكاهو، كما تم انتخاب البولندية أنا ستوجانوسكي لمنصب أمين المال بالمنظمة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً الموافقة على ترقية بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة ضمن مهرجان الجديدة للفرس التي تقام سنويا في المغرب من فئة (A) إلى فئة (تايتل شو)، وتغيير العضوية الكاملة من الخيالة السلطانية العمانية إلى اتحاد الفروسية في سلطنة عمان، وبحث طلبات العضوية المنتسبة لكل من منظمة الحصان العربية العراقية، وتحالف مربي الخيول العربية الاسترالية، كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بطب الخيل والعناية بها، وعدة تقارير خاصة باللجان المختلفة والميزانية وغيرها من الأمور الفنية الخاصة بالمنظمة.

يشار إلى أن منظمة "الايكاهو " تعد هي الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وتعنى بوضع القوانين والشروط لعروض جمال الخيل العربية، وتحديد منظمي العرض وفئات الخيل المشاركة وسلامتها، بالإضافة الى العناية البيطرية بها.

وقال سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس المنظمة الأوروبية لجمال الخيول "الايكاهو"، إن اجتماع الجمعية العمومية للايكاهو شهد طرح العديد من الملفات والموضوعات المهمة التي تساهم في تطوير عروض الخيل العربية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الاجتماع شهد اعتماد أحمد البادي كحكم ساحة دولي، وهو ما يدعم توجهات جمعية الإمارات لجمال الخيل العربية بتأهيل الكوادر الفنية المدربة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الكفاءات المواطنة في مجال عروض الخيول العربية، وذلك بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأضاف أن المشاركة الإماراتية في عمومية "الايكاهو" تأتي تعزيزاً لمكانة الدولة والمساهمة في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية، كما ساهم التمثيل المشرف للدولة بالمنظمة في المشاركة في تطوير الشروط والقوانين بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

وقال الحربي إن الحضور الإماراتي الكبير في مثل هذه المحافل يساهم أيضاً في دعم الكوادر الوطنية من حكام وطنيين ولجنة انضباط وحكام ساحة وتمكينهم في المجال.

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