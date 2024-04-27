«أرابيان كراون» لجودلفين نجم «كلاسيك ترايل» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «أرابيان كراون» لجودلفين بلقب «كلاسيك ترايل» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، والذي يعد من السباقات التحضيرية لـ«الديربي الإنجليزي»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.12.61 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع طول عن «ماكدوف» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

وجاء في المركز الثالث «ريماد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

غوردون ريتشاردز

وخطف «أوكيتشوبي» لـ«جودمونت» لقب شوط «غوردون ريتشاردز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، وبقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب هاري شارلتون، مسجلاً زمناً قدره 2.10.15 دقيقة وبفارق رأس عن «ديزرت هيرو» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، وبقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وحل ثالثاً «إصرار» لـ«شادويل»، وبقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

شوط الميل

وظفر «شارين» بلقب شوط الميل (1600 متر) «الفئة الثانية»، وبقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 1.45.17 دقيقة وبفارق طول وربع طول عن «بوكر فيس» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد. وجاء في المركز الثالث «لورد نورث» لـ«سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

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