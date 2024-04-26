المهر "مراد" بطلاً لكأس مهرجان منصور بن زايد في فرنسا

المصدر: وام

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أحرز المهر "مراد" لـ"ياس لإدارة السباقات"،أمس، لقب كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في نسخته الـ16، للفئة الثالثة المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات لمسافة 1900 متر، على مضمار " لا تست" الفرنسي.

وحصد المهر "مراد" اللقب بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، بمشاركة 7 خيول سبق لها الفوز بسباقات الفئة الأولى، محققاً 2:11:00 دقيقة.

وتصدر المهر "مراد" 4 سنوات، المنافسة انطلاقاً من البوابة السابعة وتفوق بفارق 3.5 طول عن "أفجان أكس محبوب" للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وجاء ثالثاً "ناصر الشحانية" للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارس أوليفييه بيلييه.

وتوجت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفائزين في السباق، وتوجهت بالتهنئة إلى ياس لإدارة السباقات على الفوز والتميز الذي حققه المهر "مراد" أمام نخبة من الخيول القوية الفائزة بسباقات الفئة الأولى.

وقالت " فعاليات السباق شهدت منافسة قوية بين المتسابقين وسط حضور جماهيري كبير، كما أن الفارس الفرنسي الشهير أوليفييه بيلييه - 51 عاماً -، خاض آخر سباق له على مضمار "لا تست"، بوداع مؤثر من جماهير السباقات على المضمار الفرنسي".

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