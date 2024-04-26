تألق «سماء الغربية» و«إس لطام» بـ«ختامي الخيول العربية» في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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فاز الجواد «سماء الغربية» للمالك سهيل علي المزروعي، بالشوط الأول بالسباق السابع للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، لمسافة 1400 متر وحل ثانياً «شامخ» لسيف محمد المحيربي، و«سفير» لأحمد محمد فن المحيربي ثالثاً، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، «إس لطام» لحميد علي المرر، وجاء ثانياً «صاروخ» لمحمد مبخوت المنصوري، و«مكتوب» لعلي سهيل سالمين المزروعي، ثالثاً.

ويعد السباق هو الختامي للموسم الحالي لسباقات الخيول العربية في نادي ليوا، وأقيم بمشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول بالمنطقة.

وكرم سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون الإدارية والمالية في نادي ليوا الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بالإقبال الكبير على المشاركة من نخبة الملاك والمربين بالمنطقة، وبالمستوى العالي من المنافسة والتطور الكبير في رعاية وتربية وتأهيل الجياد باعتبارها من التراث الأصيل لدولة الإمارات.

وقال: النادي سيواصل تنظيم السباقات لعشاق ومحبي الخيول العربية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية التي يجب أن تتوارثها الأجيال، في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للحفاظ على هذا الإرث القيم، وذلك من خلال توفير كافة الفرص للمنافسة في أجواء مثالية بميدان مدينة زايد.

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