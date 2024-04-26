تألق «سماء الغربية» و«إس لطام» في«ختامي الخيول العربية» بالظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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فاز الجواد «سماء الغربية» للمالك سهيل علي المزروعي، بالشوط الأول بالسباق السابع للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم في ميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، لمسافة 1400 متر وحل ثانياً «شامخ» لسيف محمد المحيربي، و«سفير» لأحمد محمد فن المحيربي ثالثاً، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، «إس لطام» لحميد علي المرر، وجاء ثانياً «صاروخ» لمحمد مبخوت المنصوري، و«مكتوب» لعلي سهيل سالمين المزروعي، ثالثاً.

ويعد السباق هو الختامي للموسم الحالي لسباقات الخيول العربية في نادي ليوا، وأقيم بمشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول بالمنطقة.

وكرم سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون الإدارية والمالية في نادي ليوا الفائزين بالمراكز الأولى.

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