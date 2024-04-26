خيول الإمارات تستهدف «كلاسيك ترايل» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات اليوم غمار التحدي على مضمار «سانداون» بإنجلترا ، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو شوط «كلاسيك ترايل» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، والذي يعتبر أحد السباقات التحضيرية لـ «الديربي الإنجليزي»، الذي سيقام في شهر يونيو القادم. وسيشهد الشوط مشاركة 8 خيول، أبرزها «أرابيان كراون» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ريماد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، «أندر ذا صن» لـ «الأصايل»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب هوغو بالمر.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «أرابيان كراون» يتمتع بخبرة في مضمار «سانداون»، وهو أمر مفيد دائماً، ونحن سعداء بسباقه الأخير في نيو ماركت، إنه نفس الوضع بالنسبة للكثير من الخيول في عمر الثلاث سنوات، حيث نحاول معرفة ما تبقى من الموسم، نأمل أن نكون أكثر حكمة بعد ذلك، في ما إذا كان حصاناً مؤهلاً للديربي أم لا.

ويشهد شوط «غوردون ريتشاردز ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 7 خيول، أبرزهم «فلاينغ أونورز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إصرار» لـ «شادويل»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وقال المدرب شارلي آبلبي: لم يشارك «فلاينغ أونورز» منذ شهر مايو الماضي، لذلك نتوقع أنه سوف يتحسن عقب أدائه هنا، مسافة الميل وربع الميل تعتبر نقطة انطلاق جيدة.

وستشهد الأمسية مشاركة «لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات»، في شوط الميل (1600 متر) «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، إذ يتطلع النجم إلى العودة لسكة الانتصارات، عقب خسارته لقب «دبي تيرف» في أمسية «كأس دبي العالمي» الشهر الماضي، والذي احتفظ بلقبه 3 مرات على التوالي، في إنجاز تاريخي.

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