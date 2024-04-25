10 خيول تتنافس على كأس الوثبة ببلجيكا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "مونس جلين" البلجيكي غداً فعاليات كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة لعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتتنافس في السباق 10 من نخبة الخيول أبرزها "بابيلون" بقيادة ستيف هيلين، و"برنسيس" بقيادة فاندر بيك، وهما للمالك والمدرب جي تي زوتليف، و"كيرورا دو بوزلس" لمارسيل ميزي، بإشراف جيرني جالي وقيادة فيرمرش.

ويتصدر ترشيحات المنافسة "خان دو نايل" لأورس إيشباخر، بإشراف المدربة السويسرية فرانشيسكا إيشباخر، وقيادة ستيف لورنت، و"رازا بي" للمالك والمدرب بيتر ديكرس، وقيادة الفارسة البلجيكية آن فان تروست.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة "ستاليونز"، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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