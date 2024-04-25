7 خيول تتنافس على لقب مهرجان منصور بن زايد بفرنسا اليوم

المصدر: باريس - وام

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يستضيف مضمار «لاتست» الفرنسي اليوم فعاليات كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، «الفئة الثالثة» للخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات لمسافة 1900 متر.

ويقام المهرجان بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي تتمتع بقاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتتنافس 7 خيول في السباق، أبرزها المهر «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارس أورتيز مندزابل، و«أفجان أكس محبوب» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

كما يتصدر الترشيحات المهر «إكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة جوليوم جود. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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