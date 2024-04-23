المهرة «مانتهاري» بطلة مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية في فرنسا

المصدر: تولوز ـ وام

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أحرزت المهرة «مانتهاري» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف المدرب فرانسوا روهات وقيادة ماكسيم جيون لقب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «الفئة الثانية»، أول من أمس، على مضمار تولوز في فرنسا، والذي تبلغ قيمة جائزته 30 ألف يورو، برعاية النسخة الـ16 للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وشهد السباق مشاركة 7 من المهرات العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات، لمسافة 2000 متر، وتصدرت «مانتهاري» السباق محققة 2:10:80 دقيقة، بفارق طولين عن «أصلان الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مايكل بارزلونا.

وجاءت ثالثة المهرة «مروة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، بفارق 1.5 طول عن المركز الثاني.

شهدت السباق وتوجت الفائزين لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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