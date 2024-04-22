«سيلفر نوت» لجودلفين نجم «إلكورن ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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خطف «سيلفر نوت» لجودلفين لقب سباق «إلكورن ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» والذي أقيم في مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، وبقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.27.37 دقيقة وبفارق طول ونصف طول عن «ميسد ذا كت» بقيادة الفارس إيراد أورتيز وإشراف المدرب جون سادلر.

وجاء في المركز الثالث «بولد آكت» لجودلفين بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

طراز رفيع

وقال المدرب شارلي آبلبي: «سيلفر نوت» جواد من الطراز الرفيع، فخسر بفارق ضئيل في «بريدرز كب جوفنايل تيرف» في كينلاند، ومن الواضح أنه استمتع بالارتقاء إلى مسافة الميل ونصف الميل، وسنلقي نظرة على بعض سباقات المسافات المتوسطة الرفيعة على المسار العشبي بالنسبة له ولـ«بولد آكت»، ومن ذلك سباق «مان أو وار» و«يونايتد نايشنس» و«سورد دانسر ستيكس».

خطة ناجحة

وقال الفارس فلافيان برات: «سيلفر نوت» كان متقدماً بفارق كبير عند مشارف المنعطف الأول، وكان الأمر يتعلق فقط بجعله يسترخي بعد ذلك، ونجح الأمر بشكل جيد، وكنت سعيداً جداً في المسار الخلفي حينما جاءت الخيول بجانبنا وجعلتنا نتقدم قليلاً، ولقد منحه ذلك فرصة للحصول على الركض بهدوء، وحينما طلبت منه التقدم أظهر الجواد تسارعاً كبيراً، وأنا ممتن جداً لهذه الفرصة.

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