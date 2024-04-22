الجواد «كاليفا» بطلاً لكأس الوثبة بمضمار «سيداد جارديم» في البرازيل

المصدر: ساو باولو - وام

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أحرز الجواد «آر جي كاليفا» لكلاديو روبرتو ريباس، بإشراف المدرب إيستانسلاو بيتروسنسكاي، وقيادة جيف بيسبو، لقب كأس الوثبة «ستاليونز»، جائزة «ماريا هيلينا فيدال» الخاصة للخيول العربية الأصيلة.

أقيم السباق أول من أمس، على مضمار سيداد جارديم في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وانطلق «آر جي كاليفا» من البوابة العاشرة في السباق الذي أقيم على المضمار العشبي لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 أمهار ومهرات في عمر 3 سنوات فما فوق.

وهيمن «آر جي كاليفا» 5 «سنوات» على السباق وتقدم بثبات في جميع مراحله وصولاً إلى خط النهاية محققاً 1:22:44 دقيقة بفارق 0.75 طول، وسط منافسة قوية من «أولمبيكا راش»، الثاني في الترتيب بقيادة جبرائيل سانتانا، بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا، وجاء ثالثاً الفارس خورخي ريكاردو على صهوة الجواد «جوليفر راش».

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