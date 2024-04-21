خيول الإمارات تتألق في سباقات "سبرينج ترايلز "على مضمار "نيوبري"

المصدر: وام

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تألقت خيول الإمارات في سباقات الربيع الكلاسيكية للخيول على الأرض المنبسطة "سبرينج ترايلز"، التي اختتمت منافساتها أمس على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة ورعت سوق دبي الحرة 7 من أشواطها.

ونجح المهر "هيدين لو" (3 سنوات) في إحراز فوزه الأول لـ"جودلفين" في مشاركته الثانية بحسمه لقب شوط "دارلي كونفايند ميدن ستيكس" للخيول المبتدئة، بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، قاطعاً مسافة السباق البالغة 2,200 متر بزمن قدره دقيقتان و23 ثانية.

افتتحت خيول الإمارات منافسات اليوم الأول للحدث بإنجاز حققه "ترعاب" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بفوزه بشوط "دبي ديوتي فري فول أوف سربرايزس هانديكاب" للمهور بعمر 3 سنوات، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1.400متر، بزمن قدره 1:26.58 دقيقة، بقيادة جيمي سبنسر وإشراف تشارلي فيلوس.

وفاز "هاوايان" للشيخ محمد عبيد آل مكتوم في شوط "كأس سوق دبي الحرة العالمي للجولف" بقيادة شين ليفي وإشراف ريتشارد هانان، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1000متر أولاً، بزمن قدر 1:3.75 دقيقة.

ومن أبرز النتائج الأخرى التي شهدها الحدث، نجاح المهرة "فولجاريا" في انتزاع جائزة شوط "دبي ديوتي فري فريد دارلينج ستيكس" (الفئة 3) لمسافة 1400متر، في أول مشاركة لها خارج إيطاليا، بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف ماركو بوتي.

وفاز "هامش" بقيادة الفارس توم ماركواند بشوط "دبي ديوتي فري فاينست سربرايز ستيكس" (الفئة 3) لمسافة 2,400 متر، بإشراف ويليام هاجاس، بزمن قدره 2:35.09 دقيقة، وهو فوزه الخامس على التوالي.

وتغلب "إسكواير" على 10 خيول (3 سنوات) في شوط "ووترشيب داون ستد جرينهام ستيكس" (الفئة 3) لمسافة 1400 م، بقيادة دانيل تودهوب وإشراف ديفيد أوميرا، في مشاركته الرابعة.

وفاز "إكونوميكس" بقيادة توم ماركواند وإشراف ويليام هاجاس، بشوط "بطولات سوق دبي الحرة للتنس ميدن ستيكس" للمهور بعمر 3 سنوات، بعد وصوله إلى خط النهاية أولاً بزمن قدره 1:39.39 دقيقة.

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