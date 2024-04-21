«برودسايدنغ» لجودلفين يخطف الأضواء في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفر «برودسايدنغ» لجودلفين بلقب «شامب ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «راندويك» بأستراليا، بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 1.42.71 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لاينباكر» بقيادة الفارس تومي بيري وإشراف المدرب جون أوشي.

وجاء في المركز الثالث «فيرليس» بقيادة الفارس مايكل دي وإشراف المدربين بيتر وبول سنودن.

مستقبل كبير

وقال المدرب جيمس كمنغز: «إنه حصان من النوع الذي يتطور مستواه مع اكتسابه الكثير من الخبرة، إنه يمتلك مستقبلاً مثيراً للاهتمام، كونه ابن «تو دارن هوت»».

وأضاف: «هذا الفوز يعني الكثير بالنسبة لـ «دارلي»، وأن يفوز أول مهر بعمر السنتين بسباق الفئة الأولى هذا الموسم هو أمر مذهل، لقد طلبت من الفارس جيمس أن يقود الجواد بتلك الطريقة وقد أثمر ذلك بالفعل، لقد أحب الجواد العودة السريعة للسباقات وأبدع بمجرد وصوله لمسافة الميل، وهذا هو مستوى النسب الأوروبي الذي ظهر في السباق، وهذا ما ظهر جلياً في نهايته».

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