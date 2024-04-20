«الفروسية» يطلق برنامج تعزيز وتطوير فرسان «الترويض»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات البطولة الدولية لرياضة الترويض «الدريساج»، والتي ستقام على مدى يومين في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وأطلق اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ضمن البطولة للمرة الأولى برنامجاً يهدف إلى تعزيز نمو وتطوير فرسان الترويض الإماراتيين بالتعاون مع مشروعي الاتحاد الدولي للفروسية في هذا الإطار، وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة ضمن الجهد المستمر في تقدم رياضة الترويض بالدولة.

وقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برنامجاً خاصاً مصمماً للفرسان الإماراتيين يوفر لهم الفرصة لدخول أجواء تلك البطولة الدولية التي تقام مرة كل عام، والتفاعل مع أحداثها.

حيث سيتقدم الفرسان لاستعراض مهاراتهم من خلال اختبار المنافسة الكاملة في اليوم الافتتاحي للبرنامج، المقرر اليوم، وستتاح المشاركة لعشرة فرسان تم اختيارهم بعناية لتمثيل مجموعة متنوعة من الأعمار والمستويات، حيث سيتمكنون من عرض مواهبهم أمام لجنة تحكيم من الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتضمن اليوم الثاني من البرنامج سلسلة من الجلسات التوجيهية التي تهدف إلى فهم المشاركين للرياضة وتفاصيلها، وتستعرض فيها فارسة رياضة الترويض الدولية القطرية وجدان المالكي، مقدمة حول برنامج الاتحاد الدولي للفروسية.

كما ستقدم نظرة شاملة على أهدافه وأهميته، وتقوم إيرينا ماكنامي الحكم الدولية من فئة الخمس نجوم بتحليل مفصل لأداء الفرسان، مسلطة الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تم التعرف عليها من قبل المجموعة، كما سيشارك الحاضرون في جلسات تحليل تجرى بشكل خاص لمراجعة وتحليل الاختبارات المسجلة تحت إشراف مرشدين متخصصين.

وأشاد علي الكعبي رئيس لجنة الترويض باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالبرنامج مشيراً إلى أنه يشكل إضافة نوعية لرياضة ومنافسات ترويض الخيول، والتي تحظى بإقبال كبير من قبل الفرسان من مختلف إسطبلات الدول.

وأضاف: البرنامج يأتي لتأكيد التزام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بتنمية مواهب الفروسية المحلية، وتعزيز التميز في رياضة الترويض خاصة، وكافة رياضات الفروسية من خلال توفير الوصول إلى التدريب على مستوى عالمي، وتعريف الفرسان الإماراتيين بالقوانين والمعايير الدولية، كما يهدف إلى فتح الطريق أمام جيل جديد من الرياضيين المتميزين في تلك الرياضة النبيلة.

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