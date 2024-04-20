خيول جودلفين تخوض تحدي «إلكورن ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتطلع خيول جودلفين، إلى التألق في سباق «إلكورن ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام فجر يوم غد على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيمثل الإسطبل الأزرق الملكي في الشوط، كل من«بولد آكت» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، و«سيلفر نوت» بقيادة الفارس فلافيان برات، وهما بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «بولد آكت» فائز على ذات المضمار والمسافة، ومن الواضح أنه يلبي بعض المتطلبات، ورحلته إلى أمريكا وتدريباته بها كانت جيدة استعداداً لهذا السباق، وحصل على بوابة جيدة «4».

وأضاف: «سيلفر نوت» حصل على بوابة خارجية «11»، لكننا نشعر بأن الزيادة في المسافة قد تناسبه بحسب أسلوبه في الركض، وإذا ما تحمل المسافة، فإن ذلك سيفتح له بعض الأبواب، ونحن سعداء بسير تحضيراته. وواصل قائلاً: «بولد آكت» ربما يبدو أقوى الاثنين بعد فوزه بسباق «سيكامور ستيكس»، لكنني آمل أن يكون لدينا جوادان منافسان.

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