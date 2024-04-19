غداً .. انطلاق كأس الوثبة للخيول العربية في البرازيل

المصدر: وام

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يحتضن مضمار "سيداد جارديم"، في نادي "الجوكي كلوب" في ساو باولو بالبرازيل، غداً السبت، فعاليات سباق كأس "الوثبة ستاليونز"، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يشهد السباق جائزة "ماريا هيلينا فيدال" الخاصة للخيول العربية الأصيلة.

ويقود الفارس خورخي ريكاردو"63" عاماً أحد أشهر فرسان الخيل في العالم الجواد "جوليفر راش" في السباق لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 أمهار ومهرات في عمر 3 سنوات فما فوق.

وهناك أيضاً ضمن المنافسة "آر جي كاليفا" ويقوده جي بيسبو، و"آر جي إيرا" بقيادة دبليو أريل، بإشراف المدرب إي بيتروسنسكاي، ويمثل المدرب جي بوسكو الجواد "أومارا رشا" بقيادة رودنيك فيانا.

وينافس المدرب كوينتانا بالخيول "أولمبيكا راش" بقيادة جي سانتانا، و"هولندا راش" بقيادة أي سيلفا، و"سونهادورا راش" بقيادة هنريكو، و"فيفينا راش" بقيادة تي سيلفيرا، وسيرافينا راش" بقيادة أي آر اوليفيرا، و"فلوريدا راش" بقيادة دي نوفياس.

ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية "الشريك الرئيسي"، ومبادلة "الشريك الرسمي"، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية، و"المسعود نيسان"، و"أريج الأميرات"، و"عمير بن يوسف" للسفريات، وقناة ياس، وشركة "فيولا".

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