«حاتم» يتوج بطلاً لـ«كريفن ستيكس» بانجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بلقب الشوط الرابع الرئيس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» في ختام مهرجان «كريفن» الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، مسجلاً زمناً قدره 1.35.09 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ابن شداد» للأمير فيصل بن خالد آل سعود ومربط «نجد» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وجاء في المركز الثالث «سنز آند لوفرز» بقيادة الفارس لوك موريس وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

كما واصلت خيول الإمارات تألقها محققة ثلاثية، عبر «فيرست كونكويست» لجودلفين الذي اقتنص لقب الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.36.93 دقيقة وبفارق أنف عن «ليد آرتست» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وحل ثالثاً «إيرل أوف روتشستر» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وأضاف «إندلس فيكتوري» لجودلفين الانتصار الثاني، بتحقيقه لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.04.91 دقيقة وبفارق رأس عن «سالامانكا» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

وجاء في المركز الثالث «هاي اوردر» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

واختتم «بويت ماستر» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الانتصارات الإماراتية، باقتناصه لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر، بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1.22.14 دقيقة وبفارق طول عن «بيرسي لاد» بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت وإشراف المدربين دانيال وكلير كوبلر. وحل ثالثاً «مستي جراي» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

الشوط الأول

وفي باقي أشواط الأمسية، ظفرت «وودهاي وندر» بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب توم وارد، مسجلة زمناً قدره 1.10.30 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «تريفور» بقيادة الفارسة صافي أوزبورن وإشراف المدرب تشارلز هيلز. وجاء في المركز الثالث «دابر فالي» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الثالث

حقق «واشنطن هايتس» لقب الشوط الثالث «ابرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس توم إيفز وإشراف المدرب كيفن ريان، مسجلاً زمناً قدره 1.09.53 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ميل ستريم» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدربة جين تشابل هيام. وحل ثالثاً «سباي كاتشر» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

الشوط الخامس

اقتنصت «روليكا» لقب الشوط الخامس المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربة جين تشابل هيام، مسجلة زمناً قدره 1.23.71 دقيقة وبفارق رقبة عن «فيكاريو» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب إد ووكر.

وجاءت في المركز الثالث «لوكنج فور كوين» لجابر عبد الله بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

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