«بريتي كريستال» تتوج بلقب «نيل غوين ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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حققت خيول الإمارات ثلاثية «هاتريك» في افتتاح مهرجان «كريفن» الذي أقيم على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، إذ توجت «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بلقب الشوط الرابع الرئيس «نيل غوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلة زمناً قدره 1.22.90 دقيقة وبفارق رقبة عن «دانس سيكوينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاءت في المركز الثالث «كاتماندو» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب بريان ميهان.

تألق متجدد

كما حافظ «اوتومان فليت» لجودلفين على لقب الشوط الثالث «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.47.51 دقيقة وبفارق طول عن «استرو كينج» بقيادة الفارس ريتشارد كينغسكوت وإشراف المدربين دانيال وكلير كوبلر.وحل ثالثاً «هاي رويال» لجابر عبد الله بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

فوز جديد

وأضافت «بولسينا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم الانتصار الثالث لخيول الإمارات في الأمسية، بتحقيقها لقب الشوط السادس المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان، مسجلة زمناً قدره 1.35.45 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «مالافيلي» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

وجاءت في المركز الثالث «أورورز بيوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

فيلدن ستيكس

وفي باقي أشواط الأمسية، حقق «دارك ثرتي» لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما ظفر «جايربي» لقب الشوط الثاني «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب بريان ميهان .

إثارة قوية

و ظفرت «إت آنت تو» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1000 متر بقيادة الفارس روس كوكلي وإشراف المدرب هوغو بالمر، بينما اقتنصت «كالبانا» لـ «جودمونت» لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

اليوم الثاني

وتتواصل القوة والإثارة في ختام المهرجان اليوم، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «كريفن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بمشاركة 7 خيول أبرزها «نيتيف أبروتش» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك .

وقال المدرب شارلي آبلبي: « هذه هي مشاركته الأولى في السباقات المصنفة لكنه أسعدنا بمستواه في التدريبات وبما حققه في مضمار السباق، نأمل أن نكتشف الموضع المناسب له في بقية الموسم».

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