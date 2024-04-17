خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان «كريفن» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم على مضمار «نيوماركت» العريق بانجلترا، مهرجان «كريفن»، الذي يقام على مدى يومين، وتتأهب خيول الإمارات للمشاركة في المهرجان للوقوف على مدى استعدادها لسباقات الموسم البريطاني الجديد، خاصة مع اقتراب أولى السباقات الكلاسيكية الأوروبية، سباقي «2000 جينيز الإنجليزي» و«1000 جينيز الإنجليزي» الشهر القادم.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة في اليوم الأول نحو الشوط الرابع الرئيس «نيل غوين ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بمشاركة 10 مهرات، تتقدمها «دانس سيكوينس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بريتي كريستال» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «جشنج جولد» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

الشوط الأول

تبدأ المشاركات الإماراتية في الأمسية عبر الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 20 خيلاً أبرزها «سمرقند» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر «قوائم»، مشاركة 10 خيول أبرزها «الكوردوبس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «أمورتال نايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب روجر فاريان، «كافيار هايتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم أيضاً بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «ويب كراكر» لعبد الله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ريتشارد هيوز.

الشوط الثالث

تشارك في الشوط الثالث «إيرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، 10 خيول، أبرزها «اوتومان فليت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «امبيستو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «هاي رويال» لجابر عبد الله بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر مشاركة «أورورز بيوتي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بويتك دان» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «بولسينا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان.

كما سيشارك «ستورمي ويفز» لجودلفين في الشوط السابع لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

جاهزية تامة

وتحدث المدرب شارلي آبلبي عن جاهزية خيول جودلفين قائلاً: أبلت «دانس سيكوينس» بلاءً حسناً خلال فصل الشتاء، لقد فازت بالفعل على ذات المضمار والمسافة بسباق «أوه سو شارب ستيكس» وتبدو مرشحة للفوز مرة أخرى.

وأضاف: الجواد «اوتومان فليت» قدم عروضاً جيدة في دبي ومنحناه فترة استراحة منذ أن خيب الآمال بعض الشيء في سباق «سنغسبيل ستيكس»، لقد استعاد عافيته مرة أخرى ونعلم بأنه يركض بشكل جيد على هذا المضمار، بعض الليونة في الأرضية لن تضره.

وواصل قائلاً: نشعر بالإرتياح تجاه تحضيرات «الكوردوبس» استعداداً لهذا السباق، ومثل الكثير من الخيول في هذا الوقت من العام، فإننا نأمل في تحديد المستوى الذي نتطلع إليه في الموسم المقبل، لكنه تحسن بشكل جيد من الناحية البدنية منذ فوزه في يناير.

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