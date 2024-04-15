«إنسينو» لجودلفين بطل «لكسنغتون ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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اقتنص «إنسينو» لجودلفين لقب «لكسنغتون ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثالثة» والذي أقيم في مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، وبقيادة الفارس فلوران جيرو وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً قدره 1.43.93 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ذا واين ستيوارد» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب مايكل ميكر، وجاء في المركز الثالث «ديلجر» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب صافي جوزيف.

الخيارات القادمة

وقال المدرب براد كوكس: أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإتاحة الفرصة لتدريب هذا الجواد وأتقدم بالتهنئة لسموه بهذا الفوز، والأمر يعود لفريق جودلفين إذا كان «إنسينو» سيتجه إلى «ديربي كنتاكي»، وإذا كانت تلك رغبة، فإننا سنقوم بتجهيزه للسباق، وفي كل الأحوال سيتم شحنه إلى «شيرشل داونز» في غضون أيام قليلة.

وأضاف: الخيار الثاني المشاركة في سباق «بريكنس ستيكس»، ولكنه في الوقت الحالي يشغل المركز الـ21 في قائمة المرشحين لـ«ديربي كنتاكي»، وريثما يتم تحديد الوجهة، سنراقبه ونأمل أن يخرج من هذا السباق بحالة جيدة.

وواصل: «تيسا بيشا» مساعدة المدرب كانت تتولى الإشراف على «إنسينو» في مضمار «تيرفواي»، ومع مرور فصل الشتاء، ظلت تتحدث عن أدائه الجيد، لقد أعجبت بأدائه في سباق «جون باتاغليا» ومن الواضح أنه أحسن التعامل مع الأرضية الرملية.

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