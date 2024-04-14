«ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بطل «ميكرس مارك مايل ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج «ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بلقب سباق «ميكرس مارك مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر«الفئة الأولى»، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.37.10 دقيقة، وبفارق طولين وربع الطول عن «نافال باور» لجودلفين أيضاً، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وجاء في المركز الثالث «إنتجراشن»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب كلود ماكجوغي.

أداء

وقال المدرب شارلي آبلبي: «ماستر أوف ذا سيز» أظهر براعة في الأداء، سبق له تحقيق الكثير من الانتصارات على أرضيات سريعة، وبالتالي تكون لديك شكوك في قدراته عندما تكون الأرضية لينة على النحو الذي كانت عليه، وذلك على الرغم من أنه قدم أداء جيداً على أرضية أبطأ.

وأضاف: «نافال باور» كان بطيئاً بعض الشيء عند الخروج من البوابة، وشعرنا بأنه من المحتمل أن يكون حصاناً قادراً على التقدم للأمام، وضمان وتيرة جيدة للسباق، لكن الوتيرة كانت جيدة، وليام وضع «ماستر أوف ذا سيز» في موقع جيد، وبمجرد خروجهما من المنعطف، كل ما احتاجه هو تلك الثغرة لإعطاء الحصان إشارة الانطلاق.

الوجهة القادمة

وعن المشاركات المقبلة للبطلين، قال شارلي آبلبي: وليام وتايلر قادا جواديهما بشكل رائع، وكلاهما «ماستر أوف ذا سيز» و«نافال باور»، نأمل أن يكون موسمهما رائعاً هنا في أمريكا، قد يذهب «ماستر أوف ذا سيز» إلى «تشرشل داونز» لسباق «تيرف كلاسيك» (فئة1) في يوم الداربي، وقد يتجه «نافال باور» إلى «أكويداكت» لسباق «فورت مارسي» (فئة2)، ثم سينتقلان إلى «ساراتوغا» للسباقات الصيفية هناك.

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