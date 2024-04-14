«فورور» يحصد كأس الوثبة ستاليونز في إيطاليا

المصدر: بيزا - البيان

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حصد المهر «فورور» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريموندو ستيفانو سايو، كأس الوثبة ستاليونز ـ نوا نوا، بمضمار سان روسور بمقاطعة بيزا في إيطاليا، وأقيم السباق لمسافة 1500 متر، بمشاركة 10 أمهار ومهرات عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، ورعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمكن «فورور» من خطف اللقب ببراعة من غريمه المهر «أورلاندو جو» لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيي، وقيادة جافينو سانا، وسجل البطل، زمناً وقدره 1:39:00 دقيقة، فيما جاء ثالثاً المهر «هاكونا متاتا» للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة الفارس ديفيد سيروكا.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا. ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

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