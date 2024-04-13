الجواد "فورور" يحرز لقب كأس الوثبة في إيطاليا

المصدر: وام

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أحرز الجواد "فورور" لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريموندو ستيفانو، لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، للخيول العربية الأصيلة أمس على مضمار "سان روسور" بمقاطعة بيزا في إيطاليا، برعاية النسخة الـ"16" لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنافست 10 أمهار ومهرات عربية أصيلة في عمر 3 سنوات على اللقب لمسافة 1500 متر، في السباق الثالث على مضمار بيزا الإيطالي بعد السباقين الأول والثاني في 29 فبراير و17 مارس الماضيين.

وظفر "فورور" باللقب محققاً 1:39:00 دقيقة بعد منافسة قوية مع المهر "أورلاندو جو" لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيي، وقيادة جافينو سانا، وجاء ثالثاً المهر "هاكونا متاتا" للمالك والمدرب كريستيان ميتيني، وقيادة الفارس ديفيد سيروكا.

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