نجوم كأس دبي العالمي في صدارة الأفضل دولياً   

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تصدر نجوم الأمسية الـ 28 لكأس دبي العالمي التي أقيمت الشهر الماضي على مضمار «ميدان»، قائمة تصنيفات «لونجين» العالمية لأفضل خيول في العالم التي تتضمن الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى السابع من أبريل، إذ احتل «لوريل ريفر» لـ «مزارع جودمونت» الذي توج بلقب كأس دبي العالمي المركز الأول بتصنيف 128، فيما حل ثانياً «ريبلز رومانس» لجودلفين نجم «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بتصنيف 123.

وجاء في المركز الرابع حامل لقب كأس السعودية وثالث كأس دبي العالمي النجم «سنيور بوسكادور» لشرف محمد الحريري وجو آر بيكوك جونير، بتصنيف 121، بينما احتل «فاكتور شيفال» لـ«تيم فالور ذ.م.م - جاري باربر» نجم «دبي تيرف» المركز الخامس بتصنيف 120.

وحل تاسعاً «شهريار» لـ«شركة صنداي للسباقات» وصيف «لونجين دبي شيماء كلاسيك» بتصنيف 120، يليه في المركز العاشر النجم الياباني «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» صاحب المركز الثاني في كأس دبي العالمي، بتصنيف 120 أيضاً.

ويأتي هذا التصنيف ليعزز المكانة الكبيرة التي تحظى بها أمسية كأس دبي العالمي على الصعيد الدولي، إذ تجذب في كل عام أبرز وأقوى نجوم السباقات حول العالم.

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