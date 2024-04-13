«إنغلش روز» لجودلفين تطمح إلى وضع بصمتها الأولى في أمريكا

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تطمح «إنغلش روز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي إلى وضع بصمتها الأولى في السباقات الأمريكية، خلال مشاركتها فجر الأحد في سباق «جيني وايلي ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار«كينلاند».

وقال المدرب شارلي آبلبي: تتجه «إنغلش روز» إلى أمريكا على خلفية تحقيقها فوزاً جيداً على مستوى الفئة الثانية في «ميدان»، وتنتقل للمنافسة على مسافة أقصر قدرها 8.5 فيرلونغ التي تبدو قصيرة بعض الشيء بالنسبة لها لكننا نتطلع نحو أهداف مثل «ديانا ستيكس» في وقت لاحق من الموسم،إنه سباق صعب، ويشهد مشاركة مهرات قوية للغاية لكننا نأمل في الحصول على بعض الخبرة القيمة معه.

سباق رفيع

ومن جانب آخر، تخوض «ويت بينت» لجودلفين غمار سباق «آبل بلوسوم هانديكاب» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار«أوكلون بارك» في أمريكا، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين الولايات المتحدة: تستهل «ويت بينت» سيرتها في عمر أربع سنوات بسباق رفيع المستوى، وتتجه مباشرة إلى سباق «آبل بلوسوم»، أبدى براد ارتياحه تجاه المهرة خلال الشهر الماضي حيث اكتسبت قدراً كبيراً من الجاهزية في وقت أبكر مما كنا نتوقع.

وأضاف: بكل تأكيد تبدي «ويت بينت» ارتياحاً لمضمار «أوكلون بارك» لأنها لم تهزم هناك العام الماضي قبل مشاركتها في «كنتاكي اوكس» باعتبارها المرشحة المفضلة، هي الوحيدة التي فازت في سباق من الفئة الأولى، باستثناء «اداري مانور» التي تعتبر المرشحة الأولى، ويتجدد الصراع بين المهرتين بعد أن حلت «اداري مانور» مركزاً واحداً أفضل منها في «بريدرز كب ديستاف»، نأمل أن تكون الوتيرة سريعة بما يكفي لـ «ويت بينت» وألا تبتعد «اداري مانور» بشكل كبير في المقدمة.

تحد جديد

وفي استراليا، يتطلع نجم جودلفين «كاسكاديان» بقيادة الفارس بين ميلهام وإشراف المدرب جيمس كمنغز إلى مواصلة التألق اليوم عبر بوابة سباق «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «راندويك»، عقب الإنجاز الكبير الذي حققه قبل أسبوعين باحتفاظه بلقب «إستراليان كب» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى».

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