23 خيلاً تتنافس في سباقي كأس الوثبة بفرنسا اليوم

المصدر: باريس - البيان

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يستضيف مضمار تاربس العريق في فرنسا اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة.

ويجتذب السباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز، جائزة فال دادور البالغة 16 ألف يورو، 11 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2100 متر، ويمثل خيول الإمارات المهر «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و«الجارف» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

وينافس على اللقب الفرس «بيتيت اتيكا» لدانيال لاكيف، وقيادة فالنتين سيجوي، والجواد «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، وقيادة أنتوين ويرل وكلاهما بإشراف أوليفر تريجوديت. وتتنافس 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق في السباق الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة، جائزة كريس الثاني، البالغة 16 ألف يورو، وتتصدرها الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة ميرلاين أيون.

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