23 خيلاً تتنافس في سباقي الوثبة بفرنسا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار تاربس بفرنسا غداً سباقين لكأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة برعاية النسخة الـ 16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يشهد السباق الأول لكأس الوثبة “ستاليونز” (جائزة “فال دادور”) وتبلغ قيمة جوائزه 16 ألف يورو مشاركة 11 من الخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2100 متر.

يتصدر الترشيحات المهر "غسان" لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، و"الجارف" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست.

وينافس على اللقب أيضاً الفرس "بيتيت اتيكا" لدانيال لاكيف، وقيادة فالنتين سيجوي، والجواد "شوف ذا ستار" لمهدي بن مسعود وقيادة انتوين ويرل وكلاهما بإشراف اوليفر تريجوديت، و"الغبرا" لمحمد فهد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وتشارك 12 خيلاً عربية أصيلة في عمر 4 سنوات فما فوق في السباق الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس "الوثبة"، جائزة "كريس الثاني"، البالغة جوائزه 16 ألف يورو أيضاً أبرزها الفرس "كوثر" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد وقيادة ميرلاين أيون.

كما ينافس على اللقب الفرس "سيرين الموري" لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، و"كاديرا دو كروات" لمحمد شيخ سليمان، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جاري سانشيز، و"أشرقت" لعماد الدين الحتوشي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة فالنتين سيكوي.



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