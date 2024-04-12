خيول جودلفين تتطلع إلى التألق في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تتطلع خيول جودلفين، إلى التألق في سباق «ميكرس مارك مايل ستيكس» لمسافة 1600 متر«الفئة الأولى» الذي سيقام فجر السبت على مضمار«كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسيمثل الإسطبل الأزرق الملكي في الشوط، كل من«ماستر اوف ذا سيز» بقيادة الفارس وليام بيوك، و«نافل باور» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وجميعهم بإشراف المدرب شارلي آبلبي الذي أكد أن «ماستر اوف ذا سيز» يخوض مشاركته الأولى منذ مهرجان «بريدرز كب»، وأن تحضيراته مضت على نحو جيد.

وقال إنّ الجواد خسر بفارق ضئيل جداً سابقاً في كينلاند بسباق «تيرف مايل» في موسم سباقات الخريف، فهو يتمتع بخبرة المشاركة في هذا المضمار وكل شيء سار على ما يرام معه حتى الآن، مضيفاً: أشعر أنه هو الأقرب للفوز بالسباق.

وأضاف: خاض «نافل باور» حملة سباقات خفيفة في سيرته في عمر الثلاث سنوات لكنه فاز بشكل جيد في «ميدان» فبراير الماضي، وسيشارك على مسافة أقصر بواقع فيرلونغ ولكننا نأمل أن يتمكن من اكتساب بعض الخبرة في السباقات الأمريكية.

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