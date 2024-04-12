«جوهر جرين» بطل كأس الوثبة في «لاتست»

المصدر: تولوز - البيان

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توج الجواد «جوهر جرين مور» لفيصل عبد الله الراشدي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي العريق، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة. وجاء تفوق «جوهر جرين مور» في 2:12:26 دقيقة، وبفارق عنق عن المرشح الأول «نابوكو الموري» لمنصور خليل الشهواني، فيما جاء في المركز الثالث «جلاد الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني.

تنافس في السباق، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات ، لمسافة 1900 متر، وجاء حافلاً بالإثارة ، لجأ المنظمون لجهاز الفوتو فينش لمعرفة المتصدرين الخمسة الأوائل.

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