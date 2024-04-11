«جوهر جرين» بطل كأس الوثبة في لاتست

المصدر: تولوز - البيان

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توج الجواد «جوهر جرين مور» لفيصل عبد الله الراشدي، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، والذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي العريق، وبلغت جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وجاء تفوق «جوهر جرين مور» في 2:12:26 دقيقة، وبفارق عنق عن المرشح الأول «نابوكو الموري» لمنصور خليل الشهواني، فيما جاء في المركز الثالث «جلاد الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، يليه «صوارم الخالدية» للخيالة السلطانية العمانية.

تنافس في السباق، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وجاء حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث لجأ المنظمون لجهاز الفوتو فينش لمعرفة المتصدرين الخمسة الأوائل، حيث كان الفارق بينهما لا يتعدى عنقاً، وأنفاً ورأساً.

ومن جهة أخرى، يستقطب مضمار بيزا الإيطالي، 10 أمهار ومهرات عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ نوا نوا، لمسافة 1500 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 6.600 يورو، أبرزها «فورور» بقيادة رايموند سايو، الذي حل ثانياً في مشاركته الوحيدة.

وينافس على لقب السباق المهرة «فرح داجوبيو» بقيادة متصدر قائمة الفرسان ماريو سانا، والتي حلت ثالثة في مشاركتها الوحيدة، و«هاكونا متاتا» التي حلت رابعة مع المجموعة نفسها، ويقودها الفارس ديفيد سيروكا، والمهرة «فرح أتش سي ام» بقيادة جوسب اريكوفتش، والمهر «فويل» بقيادة جيرمانو مارسيللي.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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