منتخب قفز الحواجز جاهز لـ «دولية جورلا مينور» في إيطاليا

المصدر: روما - وام

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أصبح منتخب قفز الحواجز جاهزاً للمشاركة في بطولة «جورلا مينور» فئة الأربع نجوم بإيطاليا، التي تأتي ضمن المنافسة الرابعة في البطولات الأوروبية، وذلك من خلال المرحلة الحالية من الإعداد المتدرج في معسكر إيطاليا، الذي يقام بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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