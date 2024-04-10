«صابر» يواجه «نابوكو» بكأس الوثبة في تولوز

المصدر: تولوز - البيان

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يستضيف مضمار تولوز الفرنسي العريق، عصر اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، الذي يأتي بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتنافس في السباق البالغة جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، أبرزها المهر «صابر» لياس لإدارة السباقات بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، الذي حل في المركز الثاني والثالث والرابع من إجمالي 5 مشاركات.

ويواجه «صابر» المرشح الأول «نابوكو الموري» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه، وكان «نابوكو الموري» المنحدر من نسل «عاصي» قد خاض عدة سباقات قوية حل فيها في المركز الثاني متضمنة سباق شيري بيبي للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر بمضمار تولوز. وينافس على اللقب المهر «جلاد الشحانية» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وكان ابن «جعفر»، قد خاض 5 سباقات حل فيها في المركز الثاني في سباق بري جوس دوبيرن، وفي المركز الثالث في سباق بري اورورو للفئة الثالثة.

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