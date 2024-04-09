18 خيلاً تتنافس على كأس "الوثبة" في فرنسا غداً

المصدر: وام

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يحتضن مضمار تولوز بفرنسا غداً سباق كأس "الوثبة ستاليونز " للخيول العربية الأصيلة البالغ إجمالي جوائزه 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ 16لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

يشهد السباق مشاركة 18 من الخيول العربية الأصيلة في عمر 4 سنوات، لمسافة 1900 متر أبرزها المهر "صابر" لياس لإدارة السباقات بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.

وينافس على اللقب "نابوكو الموري" لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، و"جوهر جرين مور" لفيصل عبد الله زاهر الراشدي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وتشارك في السباق أيضاً المهرة "فريدة العز" للنجيفي ريسنج بإشراف فرانسوا وهات وقيادة ماثياس لوريل، والمهرة "صوارم" للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست

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