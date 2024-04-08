«أبتاون مونامي» بطلة كأس الوثبة في هيوستون

المصدر: تكساس - البيان

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توجت المهرة «أبتاون مونامي» لجون هينينجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة إرام فى دييجو، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة»، في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1100 متر، والذي أقيم أمس بمضمار «سام هيوستون بارك» في ولاية تكساس الأمريكية، وبلغت جائزته 5000 دولار، برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتصدرت «أبتاون مونامي» السباق اعتباراً من المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم زادت من سرعتها، وظلت في المقدمة حتى الوصول إلى خط النهاية بفارق 4.5 أطوال عن المهر «وما أطلس»، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:15:67 دقيقة.

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