المهرة "أبتاون مونامي" تحرز كأس "الوثبة" بأمريكا

المصدر: وام

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أحرزت المهرة "أبتاون مونامي" لجون هينينجز، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة إرام دييجو، لقب كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة "المبتدئة"، في عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1100 متر، أمس على مضمار "سام هيوستون بارك" بولاية تكساس الأميركية برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وسجلت البطلة "أبتاون مونامي" 1:15:67 دقيقة، وأظهرت هيمنة على السباق في المنعطف الأخير، ثم زادت مستوى السرعة لتبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيها وظلت في المقدمة حتى الوصول الى خط النهاية بفارق 4.5 طول عن المهر "وما أطلس"، وجاءت في المركز الثالث المهرة "أي أي بيرننج داون".

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