أحمد بن راشد بطلاً للملاك لموسم 2023 - 2024

المصدر: دبي - خالد المهيري

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توّج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة الملاك، في ختام موسم سباقات الخيل بالدولة «2023-2024»، إذ تصدرت خيول سموه البطولة برصيد 36 انتصاراً في كل مضامير الدولة.

ونال المدرب بوبات سيمار، الذي توج الأسبوع الماضي بلقب كأس دبي العالمي، لقب بطولة المدربين برصيد 37 فوزاً عقب صراع مثير امتد حتى السباقات الأخيرة للموسم مع المدرب مايكل كوستا الذي حل ثانياً برصيد 36 انتصاراً.

كما حافظ نجم كأس دبي العالمي الفارس تاغ أوشي على لقب بطولة الفرسان برصيد 50 فوزاً.

تألق قوي

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة فوز سموه بلقب بطولة الملاك للموسم المحلي «2023-2024»، مؤكداً أن خيول الشعار الأصفر تألقت بشكل قوي في معظم مضامير الدولة، وحصدت عدداً من الألقاب المميزة، بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والجهد الجبار الذي بذله فريق العمل بقيادة المدرب مايكل كوستا، الذي تميز هذا الموسم بشكل كبير وحل في مركز الوصافة.

كما تقدم المهندس محمد سعيد الشحي بخالص التهاني والتبريكات للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاغ أوشي، على نيلهما بطولة المدربين والفرسان، عقب الأداء الكبير الذي قدماه خلال الموسم، وخاصة الفوز بلقب كأس دبي العالمي الذي أقيم الأسبوع الماضي على مضمار «ميدان».

تقديم الأفضل

وأكد المهندس محمد سعيد الشحي في تصريحات لـ«البيان»، أن الموسم الذي اختتم على مضمار العين، أول من أمس، كان مميزاً بكل المقاييس، إذ عملت فرق العمل في الهيئة على تقديم الأفضل وبكل احترافية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، ما حقق الأهداف التي وضعناها، ونال رضا الجميع من ملاك ومدربين وفرسان.

وأضاف الشحي: «الموسم كان حافلاً بالكثير من الأحداث والإنجازات، وأكبر دليل على ذلك النسخة الـ28 من كأس دبي العالمي التي شهدت مشاركة نخبة الخيول العالمية ووجود أبرز المدربين الدوليين، الذين اجتمعوا في أمسية واحدة كانت مليئة بالكثير من المفاجآت، ما يدل على القوة والمكانة العالمية التي تحظى بها سباقاتنا على المستوى الدولي».

مبادرات رائدة

وواصل قائلاً: «كما لعبت المبادرات التي تم إطلاقها دوراً كبيراً في تطوير سباقاتنا، أبرزها النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» التي نجحت للعام الثاني على التوالي في تقديم نجوم جدد في سباقات السرعة وأعطت مثالاً حياً على التعاون الوثيق بين مضامير الدولة، وأتى تتويج «توز» الذي يعد أحد نجوم السلسلة بلقب «دبي جولدن شاهين» ليعزز من سمعة هذه السلسلة على المستوى العالمي».

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي، بخالص الشكر والتقدير لمديري الأندية وفرق العمل في الهيئة، خاصة الشباب الإماراتيين الذين تحملوا المسؤولية خلال الموسم بكل احترافية وشفافية، متمنياً استمرارية هذا التميز والنجاح في الموسم المقبل.

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