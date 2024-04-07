ختام بطولة الماسترز للبولو على ملاعب الحبتور اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تختتم، عصر اليوم، منافسات بطولة الماسترز للبولو، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، التي تحظى بمشاركة 4 فرق بهانديكاب 4 جول.

ويعود محمد الحبتور إلى قيادة فريقه، بعد أن غاب عن الدور قبل النهائي، ومن المقرر أن يلتقي فريق «الحبتور» بعد تأهله للعب مع فريق «ذئاب دبي»، بقيادة حبتور الحبتور، في الرابعة عصراً، بينما يسبق المباراة النهائية عند الثالثة عصراً، مباراة كأس الترضية للفريقين الخاسرين في الدور قبل النهائي، وهما فريق «مور رالف ستارز»، بقيادة رجا أبو الجيبين، وفريق «بي بي إس»، بقيادة توماس بلاسيوس.

وشهد الدور قبل النهائي مباراتين، الأولى بين فريقي «ذئاب دبي» و«بي بي إس»، وانتهت بفوز «ذئاب دبي» بخمسة أهداف ونصف هدف، مقابل أربعة أهداف، والثانية بين فريقي «الحبتور» و«مورالف ستارز»، وانتهت بفوز الحبتور بخمسة أهداف ونصف مقابل ثلاثة أهداف ونصف.

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