خيول ياس تحرز "ثنائية" في ختام موسم مضمار العين للفروسية

المصدر: وام

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أحرزت خيول ياس للسباقات (ثنائية) أمس في ختام موسم منافسات السباقات على مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف وتضمنت 10 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة.

وتصدر المهر "زيد" الشوط الأول للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1800 متر على لقب رماح، وتفوق بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بفارق 1,5 طول عن "الحواس"، محققاً 2:05:76 دقيقة.

ومنح "راجي الوثبة" الفوز الثاني لخيول ياس بإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، وقيادة الفارس جول موبيان، في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب المويجعي محققاً 2:21:81 دقيقة.

وحصد "آر بي فرنش دود" لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة أوسكار شافيز صدارة الشوط السادس والرئيسي على لقب كأس العين "هيبة" لمسافة 2000 متر محققاً 2:17:38 دقيقة.

وانتزعت المهرة "الدلهب" لخالد حمد ساري المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو "ثنائية"، صدارة الشوط الثاني لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب المرخانية للخيول العربية الأصيلة المبتدئة (مهرات وأفراس)، محققة 2:06:08 دقيقة.

وأهدى الجواد "شريك" لمحمد جاسم النعيمي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، الثلاثية للفارس البرازيلي برناردو بينيرو، في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، لخيول التكافؤ على لقب مزيد 1، محققاً 2:04:22 دقيقة.

وفاز "إي أس لطام" لجابر علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة قيس البوسعيدي، بالشوط الرابع لمسافة 1800 متر، على لقب مزيد 2، بفارق عنق عن "مجدي"، محققاً 2:04:13 دقيقة.

ونال "إبرا أتاك" للبشير سالم الحراري، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة جول موبيان “ثنائية” جائزة الشوط السابع لمسافة الميل للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب الخزنة، محققاً 1:39:61 دقيقة.

ومنحت الفرس الشقراء "سيدارة" بقيادة سيف البلوشي الثنائية للمدرب قيس عبود، بفارق 4,25 طول، في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر، على لقب الخبيصي، محققة 1:51:99 دقيقة.

ونجح الجواد "آر بي سراب" للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وقيادة سيف البلوشي "ثنائية"، في الفوز بلقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة (هانديكاب)، في الشوط التاسع لمسافة الميل، محققاً 1:51:15 دقيقة.

وخطف "غياث مكة" لخليفة أحمد المزروعي، بإشراف أحمد سالم الشامسي، وقيادة أوسكار شافيز، الفوز بفارق رأس في الشوط العاشر والأخير على لقب الساد لمسافة 1400 متر، محققاً 1:38:59 دقيقة.

وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

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