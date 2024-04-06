«فاجالامي» بطل المهجنة الأصيلة في مضمار العاصمة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع الجواد «فاجالامي»، العائد إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لقب سباق «بطولة أبوظبي» لمسافة 2200 متر المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، في الشوط السادس الأغلى والأبرز ضمن الحفل 14، الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مضمار العاصمة، والذي شهد مشاركة 14 من نخبة الخيول. وجاء فوز «فاجالامي» بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس زافير زياني، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:15:70 دقيقة.

وخلال الحفل، حققت خيول ياس للسباقات ثنائية مستحقة، بنيل «منار» لقب سباق جسر الشيخ زايد لمسافة 1600 متر، المخصص للأفراس والأمهار في الشوط الثاني، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جول موبيان بزمن 1:44:20 دقيقة.

وأكملت خيول ياس للسباقات الثنائية، بحصد لقب سباق الجولة الثالثة من بطولة التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر في الشوط السابع والأخير عن طريق «طارق» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة الفارس برناردو بينيرو، مسجلاً زمناً قدره 2:29:82 دقيقة.

وذهب لقب سباق الكأس الذهبي لنادي أبوظبي للفروسية لمسافة الميل في الشوط الثالث إلى «الليث» العائد للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة سام هتشكوت بزمن قدره 1:43:65 دقيقة. وافتتح الأمسية «نامور» العائد إلى عبدالله حمود بإحراز لقب الشوط الأول من سباق جسر الشيخ خليفة لمسافة 1600 متر المخصص للمبتدئة، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة قيس البوسعيدي بزمن قدره 1:46:21 دقيقة. وفاز «إيه أف غيار» لمالكه خالد النابودة، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر في الشوط الرابع، بإشراف آرنست أورتيل، وقيادة مارسيلينو رودريغز بزمن قدره 1:16:99 دقيقة.

تتويج

وتُوج «فول أوف روم» لنقابة أنيتفور ذا صن، بلقب سباق جسر مصفح لمسافة 1400 متر في الشوط الخامس، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشي، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:24:87 دقيقة.

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