منتخب «التقاط الأوتاد» يشارك في «دولية القاهرة» 25 أبريل

المصدر: أبوظبي- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك منتخب الإمارات لالتقاط الأوتاد، في البطولة الدولية العسكرية لالتقاط الأوتاد التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجاري في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستضيفها الاتحاد المصري للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد.

وأعلن الاتحاد المصري للفروسية، إجراء القرعة وتجربة الخيول المشاركة 24 أبريل الجاري، تمهيداً لانطلاق المنافسات رسمياً في اليوم التالي، وتحديد 5 مشاركين من كل منتخب.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، متابعة الإعداد خلال الفترة المقبلة قبل التوجه إلى القاهرة 23 أبريل، بطموحات كبيرة في المنافسة على النتائج الإيجابية، إثر التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، بدعم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، ومتابعة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز