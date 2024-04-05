10 أشواط مثيرة في آخر سباقات المضمار العيناوي اليوم

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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ينظم المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم، آخر سباقاته بالموسم الحالي، ويتألف من 10 أشواط مثيرة، خصصت 9 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد، وهو السابع، للخيول المهجنة، فيما ينطلق آخر سباقات (العين كب) بالشوط السادس، وتبلغ الجوائز المالية للسباق الأخير 680 ألف درهم.

تفتتح الأمسية بسباق الخيول المبتدئة في الشوط الأول لمسافة 1800 متر، ويبرز منها (فريد)، و(ضاحي) و(آر بي فري بيرد)، وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات، تحاول (تغريد) الفوز بالصدارة، ولكن عليها أن تتخطى منافسات راغبات في اللقب، مثل (إيه إف تشعلل)، و(نغم الوثبة).

في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر- هانديكاب- ينطلق (راجح)، قاصداً الفوز، غير أن مهمته لن تكون سهلة، لوجود خيول قوية مثل (إيه إف مخرج) و(غيم تايم)، أما في الشوط الرابع لنفس المسافة، فيبرز (قيصر) و(مجدي) كمرشحين للقب رفقة (أي إس لطام). تظهر الخيول المبتدئة (إنتاج الإمارات) في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، حيث يسعى (إتش كيه خنجر) للتتويج باللقب، ينافسه (إيه إف المحب)، وهناك أيضاً (راجي الوثبة).

تبلغ الإثارة ذروتها بالشوط السادس على كأس العين لمسافة 2000 متر، حيث تتنافس خيول قوية، يبرز منها (فارس)، الفائز بسباق واحد بالموسم الحالي، ينافسه (سنان) وصيف (العين كب) بالعام الماضي، فيما ستكون (المحبوبة) المتوجة بلقب الجولة الأولى من سلسلة ماراثون العين، منافساً شرساً في هذا الشوط.

ينطلق (مجدي) في أول مشاركة له بالمضمار الرملي، وهو يتطلع للقب في الشوط السابع المخصص للخيول المهجنة لمسافة الميل، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز منافسين أقوياء مثل (غوست أوف ذا مامبو) و(كابلا كروسيدر) وغيرهما.

وتعود الخيول المبتدئة للسباق في الشوط الثامن لمسافة الميل، ويبرز منها (إيه إف فرستق)، و(نجيب)، وفي الشوط الختامي للأمسية الأخيرة، تتسابق المبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة (فتون الوثبة) و(إيه إف نفوذ)، و(عفيف).

وفي الشوط التاسع لمسافة الميل- هانديكاب- تتنافس الخيول على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، ويبرز منها (إن كيام)، و(آر بي كينغز) و(إيه إف متكفل)، وغيرهم .

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