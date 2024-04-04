4 فرق تشارك ببطولة «كأس الماسترز» للبولو اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق في الثالثة عصراً منافسات بطولة كأس الماسترز للبولو، والتي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الأحد المقبل ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2024.

بطولة الماسترز التي تقام بمشاركة أربعة فرق هي: الباشا، والحبتور، وذئاب دبي، و«فور رالف ستارز»، وبهانديكاب 4 جول والتي تعد الحدث قبل الأخير في أجندة هذا الموسم، حيث لم يتبقَ سوى كأس دبي والمقرر انطلاقته خلال الفترة من 15 حتى 20 الجاري.

يلتقي في لقاء الافتتاح، فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور مع فريق «فور رالف ستارز» الثالثة عصراً، فيما يلعب فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور أمام فريق الباشا في الرابعة عصراً.

بدوره، أكد محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن اللجنة اعتادت أن تختتم موسمها بصفة سنوية بحفل لأسرة اللعبة والعاملين بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية تتويجاً للعمل المثمر والبناء للجهود الكبيرة التي قدمها الجميع خلال الموسم. على جانب آخر، بدأت إدارة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية تعد العدة لحفل ختام الموسم المقرر إقامته في السابعة من مساء الأربعاء 17 أبريل الجاري بفندق هيلتون بالحبتور سيتي بدبي.

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