أقوى التحديات في السباق الأخير بمضمار العاصمة مساء اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يختتم نادي أبوظبي للفروسية موسم سباقاته مساء اليوم بالحفل 14 الذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 106 خيول وجوائز مالية بقيمة مليون و115 ألف درهم، ويشهد الحفل تحديات قوية في عدد من الأشواط التي تخطف الأنظار منها سباق التاج الثلاثي العربي، وبطولة أبوظبي للخيول العربية وللمهجنة الأصيلة، وسط رغبة الفرسان في بلوغ منصات التتويج وكتابة نهاية سعيدة للموسم بمضار العاصمة، في الوقت الذي أكملت فيه إدارة النادي كل الترتيبات لتنظيم الحفل بما يتناسب مع أهمية الحدث الذي يتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ويفتتح الحفل عند الساعة الرابعة و15 دقيقة عصراً، بشوط مخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر في الشوط الأول بمشاركة 16 خيلاً، وجوائز مالية بقيمة 80 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق تكافؤ لمسافة الميل مخصص للأفراس والأمهار، بمشاركة 16 خيلاً وتبلغ الجوائز المالية 80 ألف درهم.

وتبدو الإثارة واضحة في الشوط الثالث من سباق بطولة كأس أبوظبي الذهبية لمسافة 1600 متر، والذي يجذب 16 من نخبة الخيول بقيادة مجموعة من نخبة الفرسان، وتبلغ الجوائز المالية للشوط 125 ألف درهم.

وينتقل الحفل إلى جولة جديدة وأخيرة من سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر في الشوط الرابع المخصص للخيول إنتاج الإمارات بمشاركة 14 خيلاً وجوائز بقيمة 70 ألف درهم.

ويقام سباق تكافؤ لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة تصنيف 70-0 في خامس أشواط الحفل بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز قدرها 80 ألف درهم.

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