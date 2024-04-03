5 ألقاب لـ«مربط دبي» في «الرباطية لجمال الخيل» بمسقط

المصدر: دبي - البيان

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حقق مربط دبي للخيول العربية في النسخة الثانية من بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية، التي تأتي ضمن جولة الجياد العربية «GCAT»، واختتمت منافساتها أول من أمس في العاصمة العُمانية مسقط،، 5 ألقاب، موزعة بين لقب ذهبي و3 ألقاب فضية ولقب برونزي، وذلك في منافسات حماسية تبارت فيها 97 خيلاً مثلت مرابط ذات مستويات عالية من 7 دول، وأبرزها المرابط الخليجية، وفي مقدمتها مرابط الإمارات وقطر والسعودية، إضافة إلى البلد المنظم سلطنة عُمان.

وتقدمت إنجاز مربط دبي بالميدالية الذهبية المهرة الثمينة بعمر سنة «دي نفايس» والتي أحرزت اللقب الذهبي، وهي من الفحل العالمي منتج الجودة العالية دي سراج ومن الفرس دي دانات، وانتزع الفضية الأولى ومركز الوصافة، المهر بعمر سنة «دي بركان» وهو من أيقونة الإنتاج العالمي الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «دي عجايب»، ونال مربط دبي الفضية الثانية في بطولة المهرات مع المهرة المتميزة «دي نجلاء» وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس الولود إيلي فلامينكا، بينما تمكن المهر الواعد «دي شخر»، وهو من الفحل البطل «دي شخاط» والفرس البطلة «دي شامخة»، من رفع موقعه من لقب برونزي في كتارا إلى لقب فضي ووصيف في بطولة الأمهار اليافعة.

واستطاعت المهرة الجديدة «دي روى» وهي من فحل الإنتاج المعاصر الأغزر عالمياً، بطل بطولة دبي المنصرمة، ومن الفرس «دي رويانة»، أن تحجز لنفسها مكاناً بين المهرات البطلة بعمر سنة والتي تصدرتها دي نفايس، وذلك بإحرازها اللقب البرونزي.

سعادة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بما حققته خيول المربط في البطولة، مشيراً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً أمامها لتعبر عن إمكاناتها الجمالية المنافسة بقوة، وذلك كونها من الإنتاج الناشئ الذي أكد جدارته الذهبية في مشاركاته الأولى.

وقال التوحيدي: «بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية أكدت مكانتها بين البطولات التي تتقاسم تنظيمها الدول الخليجية، واستطاعت أن تشكل نافذة تنافسية خليجية مضيئة، ومحطة لتقييم الإنتاج الخليجي المؤهل إلى خوض غمار البطولات الدولية المقبلة».

نجاح

أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن البطولة حققت لمربط دبي موضعاً في المركز الأول بين منافسيه من المرابط الخليجية التي حرصت على المشاركة بأفضل إنتاجها، ونحن سعداء بهذا الإنجاز بين أشقائنا، وسعداء بمستوى الإنتاج الخليجي وبمستوى التنظيم الخليجي، ونبارك لأشقائنا في السلطنة ترسيخ نجاح هذه البطولة الفتية، ونبارك لإخوتنا المربين نجاحهم في التطوير المستمر للإنتاج الخليجي.

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