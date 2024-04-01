برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح لثالث بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بأمريكا

المصدر: وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، شهدت مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية والتي أقيمت ضمن "كأس العالم للمربين" أعرق بطولات جمال الخيل العربية منذ العام 1955.

وشهد البطولة وتوج الخيول الفائزة سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات، المهرة "النور ميرالينا" لمربط النور، وحلت وصيفة ونالت اللقب الفضي "فيجن اوف لاف اي ان بي" لساينيرجي لتطوير المشاريع، فيما حازت على اللقب البرونزي "اليجانزيا ايه" للاكساندرا هودسمان.

وتصدر المهر "رفائيل اس بي ايه" لمربط استيلا بيلا، بطولة الأمهار وحصل على اللقب الذهبي، وحل في المركز الثاني ونال الفضة "سيناترا" لجوزيف أبولو، بينما ذهب اللقب البرونزي الى "آر دي باكرو" لموري بوبيويل.

وتوشحت "او اف دبليو لكجري" لتنريزا لونغويتر، باللقب الذهبي لفئة الأفراس، وحازت على اللقب الفضي "ناتليا بي سي اف" لموري بوبيويل، فيما نالت اللقب البرونزي "جستينا اي ان بي" لساينيرجي لتطوير المشاريع.

وتوج "اريا فاليانت" لفلكس كانتو، باللقب الذهبي للفحول، وحل وصيفا ونال اللقب الفضي، "إيلي تولوم" لغرين باستورز للخيل العربية.

وشهدت بطولة كأس العالم للمربين، مشاركة 117 خيلا فيما شاركت في بطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، 47 خيلا من أمريكا الشمالية تعود لـ 34 مالكا من "الولايات المتحدة، كندا، المكسيك".

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية للفائزين من المركز الأول إلى الخامس.

وأقيمت بطولة سكوتسديل بالتعاون بين كأس الإمارات العالمي للخيول العربية وكأس العالم للمربين، وأتاحت البطولة الفرصة لمختلف المربين من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، للمنافسة والحصول على جوائز هي الأعلى والأفضل في المنطقة.

يذكر أن الجولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي.

وتوجه سعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ضمن كأس العالم للمربين" بسكوتسديل، بفضل رعاية سموه ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وأشاد الحربي بردود الأفعال الواسعة لنجاح البطولة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ضمن كأس العالم للمربين" التي تعتبر من أعرق بطولات جمال الخيل العربية في العالم، ويحرص معظم الملاك والمربين على التواجد والمشاركة فيها.

وأضاف الحربي أن بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربي، تم توزيعها على عواصم مهمة في مختلف أنحاء العالم يحتاج فيها الملاك والمربين للدعم للمحافظة على الخيول العربية عبر توفير مثل هذه البطولات.

وقال إن بطولة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية، حققت أهدافها عبر دعم الملاك والمربين في قارة أمريكا الشمالية "الولايات المتحدة، كندا، المكسيك"، في ظل مشاركة عدد كبير منهم.

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