15 نقطة إسعافية بأعلى معايير الجودة للمتسابقين والجماهير

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشاركة 74 كادراً إسعافياً من مختلف الجنسيات والكفاءات الفنية من مسعفين وفنيي الطب الطارئ المتقدم والأساسي، وتغطية 15 نقطة إسعافية لمختلف المتسابقين والجمهور والمنظمين، في كأس دبي العالمي 2024، ضمن الفعاليات الكبرى لإمارة دبي.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن تغطية الفعالية بدأت بالتجهيز ووضع الترتيبات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة، لضمان سلامة جميع المتواجدين في مكان السباق، وتقديم الخدمات المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وقال: نحرص على اتخاذ كل الإجراءات التي تعزز السلامة للمشاركين في جميع الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي، وتقديم أفضل أنواع الرعاية المطلوبة، وكأس دبي العالمي للخيول يمثل حدثاً كبيراً في إمارة دبي، ونشكر الجميع على التعاون الإيجابي لتحقيق الغايات المطلوبة.

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