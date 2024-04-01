طيران الإمارات و«إيه سي ميلان» يعرضان عملاً فنياً فريداً في الأمسية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت طيران الإمارات ونادي إيه سي ميلان، عن عمل فني يجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، وذلك خلال فعاليات كأس دبي العالمي.

صمّم العمل الفني المبتكر، خصيصاً لهذا الحدث، الخطاط والمصمم عبد الكريم عبد الرحمن، المعروف باسم كريمغرافي، وهو عبارة عن مجسم لحصان، مكون من 187 قميصاً لنادي ميلان تم ترتيبها بشكل فني. وعُرض هذا العمل الجذّاب مقاس 8 × 8 أمتار على المسطّح العشبي المجاور لحلبة الاستعراض، واستمتع بمشاهدته الجمهور.

وشكّلت مشاركة نادي ميلان لحظة تاريخية، حيث تعد أول أنشطة النادي في فعاليات طيران الإمارات لسباق الخيل، ما يسهم في تعزيز شراكته المميزة مع طيران الإمارات منذ عام 2007.

وشهد الحدث، المدير التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، جورجيو فورلاني، والشريك التشغيلي لشركة «رد بيرد كابيتال بارتنرز» والمستشار الأول للنادي زلاتان إبراهيموفيتش، والمدير التجاري للنادي مايكل أوتل.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات - الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «ترتبط طيران الإمارات بشراكة تمتد لأكثر من 17 عاماً مع نادي إيه سي ميلان، وأخرى مع كأس دبي العالمي منذ 28 عاماً، ويسعدنا، من هذا المنطلق، تجسيد التقارب بين شراكاتنا وتمثيلها بهذه الطريقة الفنية الفريدة، لتشكل لحظة ملهمة ومبتكرة يستمتع بها عملاؤنا في حدث عالمي المستوى، بالاستفادة من هذه الشراكات الاستثنائية والاحتفال بالتقاء الرياضة والثقافة والفنون».

وقال المدير التجاري لنادي «إيه سي ميلان»، مايكل أوتل: «تعاون طيران الإمارات مع نادي إيه سي ميلان في هذا الحدث الرائع هو أمر ملهم، فهذا العمل الفني لا يحتفي فقط بجمال الرياضة والتنوع الثقافي والجمع بين كرة القدم وسباق الخيل فحسب، بل يعكس أيضاً روح النادي وقدرته على أن يكون جهة فاعلة في قطاعات جديدة مثل الفنون».

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