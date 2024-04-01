10 مشاهد خالدة في النسخة الـ 28 للكأس

المصدر: دبي - خالد المهيري

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شهدت النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، عدداً من الأحداث والنتائج ميزت هذه الأمسية العالمية، التي تستقطب كل محبي سباقات الخيول حول العالم. «البيان» تستعرض أبرز مشاهد تلك النسخة:

1. إنجاز ثالث

أهدى «لوريل ريفر» لـ «مزارع جودمونت»، الإنجاز الثالث للمملكة العربية السعودية الشقيقة في شوط كأس دبي العالمي، والثاني لـ«جودمونت»، عقب الإنجاز الأسطوري لـ«أورجيت» عام 2017 بقيادة مايك سميث، وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق «كنتري جرامر» لـ«إسطبلات زيدان للسباق»، بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف بوب بافرت عام 2022.

2.عودة بطل

توّج «ريبلز رومانس» لجودلفين بلقب الشوط الثامن «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي»، مسقطاً بذلك الكبار في هذا الشوط الناري، أبرزهم المرشح الأول «أوغست رودان» لـ«إم تابور - دي سميث - جي ماجنير - ويستيربيرج» الذي حل في المركز الـ 12، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

3 . تنوع عالمي

أثبتت أمسية كأس دبي العالمي مجدداً أنها أمسية الأبطال الذين جاءوا من كل القارات لخطف الألقاب، التي توزعت بين الإمارات، المملكة العربية السعودية، أمريكا، إيرلندا، هونغ كونغ، اليابان، وروسيا.

4 . النجم العربي

عادت «إسطبلات الخالدية» بقوة خلال الأمسية، عبر «تلال الخالدية» بطل «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، على المسار الرملي، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني.

5. المرة الأولى

تعتبر المرة الأولى التي يتوج فيها الفارس تاغ أوشي والمدرب بوبات سيمار بلقب كأس دبي العالمي، فيما منح «كاليفورنيا سبانجل» الانتصار الأول للمدرب أنطوني دا كروز، في دبي، إذ شارك 10 مرات في سباقات الأمسية منذ انطلاقتها في مضمار ند الشبا.

6. سقوط الأبطال

شهدت الأمسية سقوط أبرز المرشحين في الأشواط، نظراً لقوة المنافسة على ألقاب الحدث العالمي الكبير، أبرزهم «أوشبا تيسورو» لـ «شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة» في «كأس دبي العالمي»، و«لورد نورث» لـ «سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات» في «دبي تيرف»، و«سيبليوس» في «دبي غولدن شاهين»، و«دانيه» لـ «شادويل» في «القوز للسرعة»، و«آيزوليت» لـ «آر آر آر للسباقات» في «جودلفين للميل».

7. ثبات إنجاز

لا يزال «ثندر سنو» لجودلفين الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي (2018 - 2019) محافظا على الإنجاز التاريخي الذي حققه في الأمسية العالمية، إذ حاول «أوشبا تيسورو» في هذه النسخة و«كنتري جرامر» في نسخة العام 2023، تكرار ذات الإنجاز، إلا ان الحظ لم يحالفهما.

8 . رقم جديد

النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، شهدت تحطيماً للأرقام القياسية، كان أبرزها «كاليفورنيا سبانجل»، لورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الذي توّج بلقب «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، إذ سجل زمناً قدره 1:07.50 دقيقة، محطماً الزمن القياسي السابق لـ «وايلدمان جاك» (1:07:61 دقيقة ).

9. ليلة رمضانية

أقيم الحدث العالمي في شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي، إذ عكست الاحتفالات والفعاليات المصاحبة العادات والتقاليد العربية والإسلامية التي يتمتع بها الشعب الإماراتي أمام ضيوف الحدث العالمي.

10 . ختام أروع

سجلت النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي 3 أرقام جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، في حفل ختام الأمسية العالمية، من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض محلّقة في السماء، وأكبر صورة معروضة لكأس دبي العالمي، وأكبر شعار يزين السماء بواسطة طائرات «الدرون».

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